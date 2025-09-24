غوتيريش: إسرائيل فاقمت العنف بشكل يهدد السلام العالمي

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فاقمت العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على نحوٍ يهدد السلام الإقليمي والعالمي.جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.وأوضح غوتيريش أن العالم يشهد حالياً واحدة من أحلك فترات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وأضاف أن تكثيف إسرائيل هجماتها على غزة يُفاقم الأزمة الإنسانية "الكارثية أصلاً"، مبيناً أن أعداداً لا تُحصى من المدنيين الفلسطينيين محرومين من الغذاء والماء والكهرباء والدواء.وأكد غوتيريش أن وصف الوضع في غزة بأنه "لا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً وقانونياً" لا يعكس بدقة حجم المعاناة الإنسانية الحاصلة في القطاع.وتابع: "لا تزال قرارات الأمم المتحدة تُتجاهل. ويُنتهك القانون الإنساني الدولي. ويسود الإفلات من العقاب، وتتضرر مصداقيتنا الجماعية".