جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطرة في شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إصابة جندي من لواء (غفعاتي) بجروح خطرة جراء تعرضه لإطلاق نار في شمال قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان من المصدر ذاته أمس الثلاثاء عن مقتل ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن مقاتلا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلق قذيفة أول أمس الاثنين على إحدى دبابات الكتيبة، مما أدى إلى إصابة الضابط ومقتله لاحقا.

