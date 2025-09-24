"الدفاع المدني" بغزة: مئات العائلات النازحة تفترش الأرض جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد الدفاع المدني في غزة، أن مئات العائلات تفترش الأرض منذ أيام بعد نزوحها من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، دون أن تتمكن من تأمين مأوى مؤقت لعدم قدرتها المادية على توفير ذلك.وشدد الدفاع المدني على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية المباشرة عن الظروف المأساوية التي يعيشها آلاف النازحين تحت خطر الموت، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بالعمل الجاد لوقف هذه المأساة فوراً، والضغط على الاحتلال لتنفيذ وقف الحرب في قطاع غزة.