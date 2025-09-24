شاهد: صور أقمار صناعية تكشف تطويق آليات جيش الاحتلال لمدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنأظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها قناة (الجزيرة) القطرية، تطويق آليات جيش الاحتلال مدينة غزة بالكامل من عدة اتجاهات رئيسية تتركز فيها محاور التوغل، وسط عمليات قصف ونسف مستمرة على مدار الساعة للضغط على مئات الآلاف من السكان المتبقين في شمال القطاع لدفعهم نحو الجنوب.وتبيّن الصور الملتقطة في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تمركز آليات جيش الاحتلال في منطقة حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، مع توغلها أيضا في الشمال الشرقي من المدينة، وتحديدا في منطقة بركة الشيخ رضوان وشارع الجلاء، كما توغلت الآليات في منطقة تل الهوى أمس الثلاثاء قرب منطقة الجامعات جنوب مدينة غزة.وحددت (الجزيرة) عبر خريطة لشمال قطاع غزة تسع نقاط يتمركز فيها جيش الاحتلال بشكل شبه ثابت حول مدينة غزة منذ أشهر، تقع في المنطقة العازلة التي فرضتها إسرائيل، تبدأ هذه النقاط من منطقة بيت لاهيا شمالا مرورا بمعبر بيت حانون/ إيرز، ثم شرقي جباليا وصولا إلى نقطة أخرى جنوبا باتجاه حي الشجاعية، بينما تتوزع 4 نقاط إضافية شرق حي الزيتون ونقاط أخرى بمنطقة (نتساريم) على طريق صلاح الدين.وكثف جيش الاحتلال من عمليات القصف والنسف في المحاور التي تتركز فيها هجماته، وأبلغ صحفيون في غزة عن وقوع عشرات عمليات النسف على مدار الأسابيع الماضية وحتى الآن، تركزت في حي الشيخ رضوان والصبرة والزيتون وتل الهوا وهي أحياء تقع في نطاق مدينة غزة.وتظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة في الفترة ما بين 18 أغسطس/آب و21 سبتمبر/أيلول الجاري وتيرة متسارعة في تدمير المربعات السكنية، وخاصة بمنطقة جباليا البلد وأطراف حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.وتقدر المساحة المدمرة في هذه المناطق بحوالي 1.9 كيلو متر مربع، بخلاف قرابة 70 نقطة حددتها الخريطة لعمليات نسف وتدمير في أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى وغيرها.واستخدم الجيش الإسرائيلي في عمليات النسف والتقدم العربات العسكرية المفخخة التي سببت حالة من الرعب لدى السكان والنازحين في مدينة غزة، نتيجة تفجيرها بين المنازل، خاصة أنها تحمل أطنانا من المتفجرات ومساحتها التدميرية واسعة عدا عن أصوات الانفجار التي يشبهها سكان غزة بـ"الزلزال" الذي يضرب المنطقة.