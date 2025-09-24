جيش الاحتلال يزعم العثور على صاروخ في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إن قواته عثرت على قذيفة صاروخية خلال عمليات تفتيش في مدينة طولكرم، يوم أمس.وأوضحت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الصاروخ عُثر عليه في منطقة مفتوحة، ويبدو أنه كان موجوداً في المكان منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنه بدائي محلي الصنع وعُثر عليه من دون محرّك.وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف في هذه المرحلة ما إذا كان الصاروخ قد أُطلِق أم لا.وذكّرت بأنه في الماضي سُجلت محاولات لمسلحين لصناعة صواريخ، حيث دُمّرت الأسبوع الماضي ورشة تضم عشرات الصواريخ البدائية في منطقة رام الله، كما أُحبطت في مايو–يوليو 2023 محاولة لتنظيم إطلاق صواريخ شمال الضفة الغربية قرب مستوطنات "رم أون" و"شكد".