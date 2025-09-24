الرئيس التشيلي يدعو إلى إحالة نتنياهو إلى محكمة العدل الدولية

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك فونت، إلى محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين عن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية.وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في هذه المرحلة، لم أعد أعرف ماذا أقول عن غزة، لأن الكثيرين قد قالوا كل شيء من هذا المنبر ومن غيره، لكن فوق كلماتنا... ما زالت تحدّق فينا عيون الموتى الذين فقدوا حياتهم وهم أبرياء".وأضاف فونت: "اليوم، في عام 2025، يفقد آلاف الأبرياء حياتهم لمجرد كونهم فلسطينيين"، واصفا الأزمة بأنها أزمة عالمية "لأنها أزمة إنسانية".وقال: "يفقد آلاف الأبرياء حياتهم لمجرد كونهم فلسطينيين... بدل الحديث عن أرقام أو إدانات أو مطالب، أود اليوم أن نتحدث عن الإنسانية". وعندما يرقد الأطفال تحت الركام، "هناك ألم حقيقي في بلدنا، في تشيلي"، التي تضم أكبر جالية فلسطينية في العالم خارج الدول العربية.وتابع فونت: "إحدى المشكلات التي نواجهها كبشرية هي أن الألم يولد الكراهية في كثير من الأحيان، لكن علينا مواجهتها... وتحويل دوافع الكراهية إلى رغبات في العدالة. لا نقدم أي تنازلات للعنف".