ترامب يعرض خطة لمستقبل غزة خلال اجتماع مع قادة عرب ومسلمين
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عربية، بانتهاء اجتماع بشأن غزة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ولم ترشح على الفور نتائج اللقاء، إلا أن ترامب قال أثناء خروجه من القاعة، إن الاجتماع كان "عظيما"، دون تفاصيل إضافية.

من جهته، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع بترامب بشأن غزة بأنه كان "مثمرا للغاية".

وفي وقت سابق، بدأ ترامب اجتماعا بقادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك لعرض خطته بشأن غزة.

ووفقا لوكالة (الأناضول)، فقد شارك في الاجتماع زعماء ومسؤولون رفيعو المستوى من دول منها قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وقال ترامب، في كلمته في مستهل الاجتماع، إن "هذا الاجتماع بشأن غزة سيكون مهمًّا جدًّا".

وأضاف "نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن"، مؤكدا أن هذا الاجتماع هو أهم اجتماع عقده الثلاثاء. وأشار إلى أن إدارته تريد استعادة 20 محتجزا إسرائيليا و38 جثة من غزة.

وعقب انتهاء كلمة ترامب، تحدث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا إن "الوضع سيئ في غزة، ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن".

وأضاف "نعوّل على قيادة ترامب لوضع حد للحرب في غزة".

وأمس الثلاثاء، نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيعرضان على عدد من القادة العرب والمسلمين مبادئ خطة أميركية، تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأفادت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبحث تفاصيل هذه الخطة مع ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن نتنياهو مطّلع على أجزاء منها، وقد تضطر إسرائيل إلى قبول بعض بنودها.

كما أوضحت المصادر للقناة الإسرائيلية، أن الخطة الأميركية تشمل تفاصيل "إنهاء الحرب وإعادة كل الأسرى، وانسحاب إسرائيل ومن سيدير قطاع غزة".

