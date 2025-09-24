مؤسسة "هند رجب" ترفع شكوى جنائية في التشيك ضد جندي إسرائيلي متورط بالإبادة

رام الله - دنيا الوطنقدمت مؤسسة "هند رجب" شكوى جنائية أمام مكتب النائب العام البلدي في مدينة براغ، عاصمة التشيك، ضد الجندي الإسرائيلي روي هايماتان.وتعود الشكوى إلى تورط هايماتان، المنتمي لكتيبة "جيفعاتي"، في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة، يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024.