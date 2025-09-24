"الخارجية" تدين جريمتي قتل الشهيدين النعسان وبراهمة في المغير وعنزا

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جرائم الاحتلال وميليشيات المستعمرين المستمرة والمتصاعدة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية، بما في ذلك جريمة قتل الشهيد سعيد مراد نعسان (20 عاماً) بعد إطلاق الرصاص الحي عليه في بلدة المغير شمال شرق رام الله، وكذلك إقدام الاحتلال على قتل الشهيد أحمد براهمة (19 عاماً) في قرية عنزا جنوب جنين، وأيضاً اعتداء المستعمرين بالضرب المبرح على 3 مواطنين بينهم مواطنتان في مسافر يطا جنوب الخليل، وغيرها من الانتهاكات والجرائم.وجددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، مطالبتها بتدخل دولي حقيقي واستثنائي لوقف جرائم الاحتلال والمستعمرين ورفع الحماية السياسية التي يوفرها لهم عدد من وزراء الحكومة الاسرائيلية، وإجبار سلطات الاحتلال على معاقبة مرتكبي الجرائم وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة والمنظمة.كما حذرت، من تداعيات إجراءات الاحتلال غير القانونية الهادفة لتفجير الأوضاع في الضفة، والتحريض الاسرائيلي الرسمي المعلن على ارتكاب المزيد من إجراءات الضم والتهويد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين ومحاولة شل قدرتهم على الصمود والتنقل كما هو الحال في إغلاق معبر الكرامة غير المبرر.