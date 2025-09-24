شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين جريمتي قتل الشهيدين النعسان وبراهمة في المغير وعنزا

"الخارجية" تدين جريمتي قتل الشهيدين النعسان وبراهمة في المغير وعنزا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جرائم الاحتلال وميليشيات المستعمرين المستمرة والمتصاعدة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية، بما في ذلك جريمة قتل الشهيد سعيد مراد نعسان (20 عاماً) بعد إطلاق الرصاص الحي عليه في بلدة المغير شمال شرق رام الله، وكذلك إقدام الاحتلال على قتل الشهيد أحمد براهمة (19 عاماً) في قرية عنزا جنوب جنين، وأيضاً اعتداء المستعمرين بالضرب المبرح على 3 مواطنين بينهم مواطنتان في مسافر يطا جنوب الخليل، وغيرها من الانتهاكات والجرائم.

وجددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، مطالبتها بتدخل دولي حقيقي واستثنائي لوقف جرائم الاحتلال والمستعمرين ورفع الحماية السياسية التي يوفرها لهم عدد من وزراء الحكومة الاسرائيلية، وإجبار سلطات الاحتلال على معاقبة مرتكبي الجرائم وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة والمنظمة.

كما حذرت، من تداعيات إجراءات الاحتلال غير القانونية الهادفة لتفجير الأوضاع في الضفة، والتحريض الاسرائيلي الرسمي المعلن على ارتكاب المزيد من إجراءات الضم والتهويد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين ومحاولة شل قدرتهم على الصمود والتنقل كما هو الحال في إغلاق معبر الكرامة غير المبرر.

أخبار ذات صلة

مؤسسة &quot;هند رجب&quot; ترفع شكوى جنائية في التشيك ضد جندي إسرائيلي متورط بالإبادة

مؤسسة "هند رجب" ترفع شكوى جنائية في التشيك ضد جندي إسرائيلي متورط بالإبادة

&quot;الخارجية&quot; تدين جريمتي قتل الشهيدين النعسان وبراهمة في المغير وعنزا

"الخارجية" تدين جريمتي قتل الشهيدين النعسان وبراهمة في المغير وعنزا

&quot;الصحة&quot; بغزة: تأخر إدخال الوقود يهدد بتوقف كهرباء المستشفيات

"الصحة" بغزة: تأخر إدخال الوقود يهدد بتوقف كهرباء المستشفيات

وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية

وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; في غزة: أكثر من 900 ألف في غزة يرفضون النزوح والتهجير القسري

"الإعلامي الحكومي" في غزة: أكثر من 900 ألف في غزة يرفضون النزوح والتهجير القسري

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في عنزا جنوب جنين

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في عنزا جنوب جنين

فيديو: هجمات بمُسيّرات تستهدف أسطول الصمود المتجه إلى غزة

فيديو: هجمات بمُسيّرات تستهدف أسطول الصمود المتجه إلى غزة

ليلة دامية بغزة.. مجازر متواصلة وقصف عنيف خلّف عشرات الشهداء والإصابات

ليلة دامية بغزة.. مجازر متواصلة وقصف عنيف خلّف عشرات الشهداء والإصابات

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(القناة 12) تكشف تفاصيل الخطة الأميركية التي سيطرحها ترامب اليوم لإنهاء حرب غزة

(القناة 12) تكشف تفاصيل الخطة الأميركية التي سيطرحها ترامب اليوم لإنهاء حرب غزة

(فتح): الاعترافات الدولية تؤسّس لمسار تجسيد الدولة الفلسطينيّة كاملة السّيادة

(فتح): الاعترافات الدولية تؤسّس لمسار تجسيد الدولة الفلسطينيّة كاملة السّيادة

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

(صورة): الاحتلال يُعلن مقتل ضابط شمال قطاع غزة

(صورة): الاحتلال يُعلن مقتل ضابط شمال قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

(أونروا): قصف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة خلال الشهر الجاري

(أونروا): قصف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة خلال الشهر الجاري

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية