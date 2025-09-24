"الصحة" بغزة: تأخر إدخال الوقود يهدد بتوقف كهرباء المستشفيات



وأمس، حذرت الوزارة من أن أياماً قليلة فقط تفصل المستشفيات عن التوقف الكامل نتيجة نفاد الوقود، الأمر الذي يهدد المنظومة الصحية بالانهيار التام في القطاع.



وأوضحت أن أزمة نقص الوقود في ما تبقى من مستشفيات عاملة بقطاع غزة دخلت مرحلة بالغة الخطورة، في ظل استمرار العجز عن توفير الإمدادات اللازمة لتشغيل المولدات.



وأكدت أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد توقف عمل الأقسام الحيوية داخل المستشفيات، وهو ما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق.



وأضافت أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل لم تعد مجدية بعد توقف إمدادات الوقود، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.



