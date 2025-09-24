وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة لتخفيف معاناة المدنيين.وشدد الوزراء خلال اجتماعهم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على أهمية "تدفق المساعدات الإنسانية بشكل واسع وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن".وأبدى وزراء مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) استعدادهم للتعاون مع الدول العربية بشأن مقترحات إعادة إعمار غزة وإحلال السلام.