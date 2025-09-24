شؤون فلسطينية

"الإعلامي الحكومي" في غزة: أكثر من 900 ألف في غزة يرفضون النزوح والتهجير القسري

"الإعلامي الحكومي" في غزة: أكثر من 900 ألف في غزة يرفضون النزوح والتهجير القسري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "أكثر من (900 ألف) فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة، متمسكين بحقهم في البقاء ورافضين بشكل قاطع محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ سياسة التهجير القسري الدائم، المناقضة لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

وأوضح المكتب في بيان له، الأربعاء، أن الاحتلال يمارس سياسة تضليل ممنهجة عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة، بينما هي غائبة على أرض الواقع، مؤكداً أن الهدف منها دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية.

وأشار إلى أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية منذ بدء جريمة التهجير القسري، حيث اضطر ما يقارب (335,000) مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، بينما تجاوز عدد النازحين خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من (60,000) نازح.

وبحسب البيان، فقد سجلت الطواقم حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من (24 ألفاً) إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى مساء الثلاثاء 24 سبتمبر 2025، حيث قام هؤلاء بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.

ولفت إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حالياً نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال كمناطق "إنسانية وآمنة"، فقد تعرضت لأكثر من (114) غارة جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن (2,000) شهيد في مجازر متلاحقة داخل المواصي ذاتها، في ظل انعدام المستشفيات والبنية التحتية والخدمات الأساسية من ماء وغذاء وكهرباء وتعليم.

وأشار المكتب إلى أن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من (1.7) مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، معتبراً ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على إدانة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في هذه الجرائم المسؤولية الكاملة عمّا يجري، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك الفعلي لمحاسبة قادة الاحتلال وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.

أخبار ذات صلة

مؤسسة &quot;هند رجب&quot; ترفع شكوى جنائية في التشيك ضد جندي إسرائيلي متورط بالإبادة

مؤسسة "هند رجب" ترفع شكوى جنائية في التشيك ضد جندي إسرائيلي متورط بالإبادة

&quot;الخارجية&quot; تدين جريمتي قتل الشهيدين النعسان وبراهمة في المغير وعنزا

"الخارجية" تدين جريمتي قتل الشهيدين النعسان وبراهمة في المغير وعنزا

&quot;الصحة&quot; بغزة: تأخر إدخال الوقود يهدد بتوقف كهرباء المستشفيات

"الصحة" بغزة: تأخر إدخال الوقود يهدد بتوقف كهرباء المستشفيات

وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية

وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; في غزة: أكثر من 900 ألف في غزة يرفضون النزوح والتهجير القسري

"الإعلامي الحكومي" في غزة: أكثر من 900 ألف في غزة يرفضون النزوح والتهجير القسري

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في عنزا جنوب جنين

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في عنزا جنوب جنين

فيديو: هجمات بمُسيّرات تستهدف أسطول الصمود المتجه إلى غزة

فيديو: هجمات بمُسيّرات تستهدف أسطول الصمود المتجه إلى غزة

ليلة دامية بغزة.. مجازر متواصلة وقصف عنيف خلّف عشرات الشهداء والإصابات

ليلة دامية بغزة.. مجازر متواصلة وقصف عنيف خلّف عشرات الشهداء والإصابات

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(القناة 12) تكشف تفاصيل الخطة الأميركية التي سيطرحها ترامب اليوم لإنهاء حرب غزة

(القناة 12) تكشف تفاصيل الخطة الأميركية التي سيطرحها ترامب اليوم لإنهاء حرب غزة

(فتح): الاعترافات الدولية تؤسّس لمسار تجسيد الدولة الفلسطينيّة كاملة السّيادة

(فتح): الاعترافات الدولية تؤسّس لمسار تجسيد الدولة الفلسطينيّة كاملة السّيادة

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

(صورة): الاحتلال يُعلن مقتل ضابط شمال قطاع غزة

(صورة): الاحتلال يُعلن مقتل ضابط شمال قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

(أونروا): قصف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة خلال الشهر الجاري

(أونروا): قصف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة خلال الشهر الجاري

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية