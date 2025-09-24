"الإعلامي الحكومي" في غزة: أكثر من 900 ألف في غزة يرفضون النزوح والتهجير القسري

رام الله - دنيا الوطنأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "أكثر من (900 ألف) فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة، متمسكين بحقهم في البقاء ورافضين بشكل قاطع محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ سياسة التهجير القسري الدائم، المناقضة لكافة القوانين والمواثيق الدولية".وأوضح المكتب في بيان له، الأربعاء، أن الاحتلال يمارس سياسة تضليل ممنهجة عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة، بينما هي غائبة على أرض الواقع، مؤكداً أن الهدف منها دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية.وأشار إلى أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية منذ بدء جريمة التهجير القسري، حيث اضطر ما يقارب (335,000) مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، بينما تجاوز عدد النازحين خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من (60,000) نازح.وبحسب البيان، فقد سجلت الطواقم حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من (24 ألفاً) إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى مساء الثلاثاء 24 سبتمبر 2025، حيث قام هؤلاء بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.ولفت إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حالياً نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال كمناطق "إنسانية وآمنة"، فقد تعرضت لأكثر من (114) غارة جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن (2,000) شهيد في مجازر متلاحقة داخل المواصي ذاتها، في ظل انعدام المستشفيات والبنية التحتية والخدمات الأساسية من ماء وغذاء وكهرباء وتعليم.وأشار المكتب إلى أن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من (1.7) مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، معتبراً ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية.وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على إدانة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في هذه الجرائم المسؤولية الكاملة عمّا يجري، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك الفعلي لمحاسبة قادة الاحتلال وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.