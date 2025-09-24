استشهاد شاب برصاص الاحتلال في عنزا جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب، صباح اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية عنزا جنوب جنين.وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب أحمد جهاد براهمة (19 عاماً) برصاص الاحتلال في عنزا جنوب جنين.وكان طواقم الهلال الأحمر، قد نقلوا الشاب براهمة بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عنزا بعدة اليات عسكرية وانتشرت في شوارعها، وأغلقت دوار عنزا الرئيسي ما أعاق حركة سير المواطنين على شارع نابلس -جنين.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم عدة بلدات وقرى جنوب جنين منها يبعد وصانور وأم دار وغيرها وداهمت منازل فيها وفتتشتها.