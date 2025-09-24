دولي

ماكرون: إذا أراد ترامب جائزة نوبل للسلام فعليه أن يوقف حرب غزة

ماكرون: إذا أراد ترامب جائزة نوبل للسلام فعليه أن يوقف حرب غزة
إيمانويل ماكرون - الرئيس الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد حقا الحصول على جائزة نوبل للسلام فعليه إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف في مقابلة صحفية، مساء أمس الثلاثاء من نيويورك، أن ترمب وحده من يملك قدرة الضغط على إسرائيل لوضع حد لهذه الحرب.

وتابع، "هناك شخص واحد قادر على فعل شيء حيال ذلك، وهو رئيس الولايات المتحدة، وسبب قدرته على فعل أكثر مما يمكننا فعله هو أننا لا نورد أسلحة تسمح بشن الحرب في غزة. نحن لا نقدم معدات تسمح بشن الحرب في غزة. الولايات المتحدة تقوم بذلك".

وقال ماكرون تعقيبا على خطاب ترمب في الأمم المتحدة، "أرى رئيسا أميركيا منخرطا في الأمر، كرر هذا الصباح من على المنصة: 'أريد السلام. لقد حللت سبعة صراعات'، ويريد جائزة نوبل للسلام. هذه الجائزة لا يمكن الحصول عليها إلا بوقف هذا الصراع".

