خامنئي: المفاوضات مع الولايات المتحدة "طريق مسدود"

رام الله - دنيا الوطنقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تخدم مصالح طهران وستصل إلى "طريق مسدود"، مؤكدًا أن إيران لن "تستسلم للضغوط" الغربية بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم.وفي خطاب متلفز، أوضح خامنئي أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا لإيقاف التخصيب نهائيًا، مشددًا على أن طهران لن تقدم أي تنازلات في هذا الشأن أو في أي قضية أخرى. وقال: "يقول الجانب الأميركي: عليكم ألا تخصّبوا على الإطلاق. لم ولن نستسلم للضغوط في قضية تخصيب اليورانيوم. وفي أي قضية أخرى أيضاً. لم ولن نستسلم للضغوط".ورفض المرشد الإيراني الدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن حول الملف النووي، واصفًا ذلك بأنه "ليس فقط لا يعود بالفائدة، بل يتسبب بأضرار كبيرة في الظروف الحالية والتي يمكن وصف بعضها بأنها غير قابلة للإصلاح". وأضاف: "الطرف الآخر يريد إدخال الصواريخ في المفاوضات حتى لا نتمكن من الدفاع عن أنفسنا، وهذه التوقعات تدل على أنه لا يعرف الشعب الإيراني".كما كرر خامنئي موقف إيران الرسمي القائل بأنها لا تحتاج إلى أسلحة نووية ولا تنوي إنتاجها، موضحًا أن رفع نسبة التخصيب إلى 60% يهدف لتلبية احتياجات البلاد في مجالات الزراعة والصناعة والدواء والطاقة، وليس لتصنيع أسلحة نووية. وقال: "نحن من بين 10 دول فقط في العالم تمتلك القدرة على التخصيب، لكننا لا نملك سلاحاً نووياً ولن نمتلكه".وجاءت تصريحات المرشد الإيراني بعد لقاء وزير الخارجية عباس عراقجي مع نظرائه الأوروبيين في نيويورك، سعياً لوقف إعادة فرض العقوبات النووية على إيران، والتي من المحتمل أن تستأنف الأحد المقبل. وتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت ذاته.وفي السياق نفسه، أعلن رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن فريقًا من المفتشين في طريقه إلى إيران استعدادًا لأي اتفاق محتمل بين طهران والقوى الأوروبية لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية. وقال غروسي لوكالة "رويترز" على هامش أعمال الجمعية العامة: "أمامنا بضع ساعات، وربما أيام، لنرى ما إذا كان بالإمكان تحقيق شيء ما، وهذا هو الجهد الذي نبذله جميعاً".