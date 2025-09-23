دولي

خامنئي: المفاوضات مع الولايات المتحدة "طريق مسدود"

خامنئي: المفاوضات مع الولايات المتحدة "طريق مسدود"
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تخدم مصالح طهران وستصل إلى "طريق مسدود"، مؤكدًا أن إيران لن "تستسلم للضغوط" الغربية بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم.

وفي خطاب متلفز، أوضح خامنئي أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا لإيقاف التخصيب نهائيًا، مشددًا على أن طهران لن تقدم أي تنازلات في هذا الشأن أو في أي قضية أخرى. وقال: "يقول الجانب الأميركي: عليكم ألا تخصّبوا على الإطلاق. لم ولن نستسلم للضغوط في قضية تخصيب اليورانيوم. وفي أي قضية أخرى أيضاً. لم ولن نستسلم للضغوط".

ورفض المرشد الإيراني الدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن حول الملف النووي، واصفًا ذلك بأنه "ليس فقط لا يعود بالفائدة، بل يتسبب بأضرار كبيرة في الظروف الحالية والتي يمكن وصف بعضها بأنها غير قابلة للإصلاح". وأضاف: "الطرف الآخر يريد إدخال الصواريخ في المفاوضات حتى لا نتمكن من الدفاع عن أنفسنا، وهذه التوقعات تدل على أنه لا يعرف الشعب الإيراني".

كما كرر خامنئي موقف إيران الرسمي القائل بأنها لا تحتاج إلى أسلحة نووية ولا تنوي إنتاجها، موضحًا أن رفع نسبة التخصيب إلى 60% يهدف لتلبية احتياجات البلاد في مجالات الزراعة والصناعة والدواء والطاقة، وليس لتصنيع أسلحة نووية. وقال: "نحن من بين 10 دول فقط في العالم تمتلك القدرة على التخصيب، لكننا لا نملك سلاحاً نووياً ولن نمتلكه".

وجاءت تصريحات المرشد الإيراني بعد لقاء وزير الخارجية عباس عراقجي مع نظرائه الأوروبيين في نيويورك، سعياً لوقف إعادة فرض العقوبات النووية على إيران، والتي من المحتمل أن تستأنف الأحد المقبل. وتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت ذاته.

وفي السياق نفسه، أعلن رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن فريقًا من المفتشين في طريقه إلى إيران استعدادًا لأي اتفاق محتمل بين طهران والقوى الأوروبية لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية. وقال غروسي لوكالة "رويترز" على هامش أعمال الجمعية العامة: "أمامنا بضع ساعات، وربما أيام، لنرى ما إذا كان بالإمكان تحقيق شيء ما، وهذا هو الجهد الذي نبذله جميعاً".

أخبار ذات صلة

خامنئي: المفاوضات مع الولايات المتحدة &quot;طريق مسدود&quot;

خامنئي: المفاوضات مع الولايات المتحدة "طريق مسدود"

إسبانيا تعلن حظرًا شاملًا لتصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل

إسبانيا تعلن حظرًا شاملًا لتصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل

أعطال الميكروفون في الأمم المتحدة تثير جدلاً أثناء خطب زعماء العالم حول فلسطين

أعطال الميكروفون في الأمم المتحدة تثير جدلاً أثناء خطب زعماء العالم حول فلسطين

ستارمر في &quot;الشرق الأوسط&quot;: معاناة غزة تفطر قلوبنا وبريطانيا تغيّر المسار نحو السلام

ستارمر في "الشرق الأوسط": معاناة غزة تفطر قلوبنا وبريطانيا تغيّر المسار نحو السلام

(BDS) تعلن نجاح حملتها: &quot;كارفور&quot; تغادر البحرين والكويت

(BDS) تعلن نجاح حملتها: "كارفور" تغادر البحرين والكويت

روسيا: حل الدولتين السبيل الوحيد للتسوية في الشرق الأوسط

روسيا: حل الدولتين السبيل الوحيد للتسوية في الشرق الأوسط

خلافات داخل حكومة نتنياهو لاستبعاد وزراء من اجتماعات سرية لبحث الرد على الاعتراف بفلسطين

خلافات داخل حكومة نتنياهو لاستبعاد وزراء من اجتماعات سرية لبحث الرد على الاعتراف بفلسطين

مسؤولون أوروبيون يحذّرون إسرائيل من &quot;ضم الضفة الغربية&quot;

مسؤولون أوروبيون يحذّرون إسرائيل من "ضم الضفة الغربية"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(فتح): الاعترافات الدولية تؤسّس لمسار تجسيد الدولة الفلسطينيّة كاملة السّيادة

(فتح): الاعترافات الدولية تؤسّس لمسار تجسيد الدولة الفلسطينيّة كاملة السّيادة

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

&quot;الخارجية&quot; ترحب باعتراف بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بدولة فلسطين وتعتبره حماية لحل الدولتين

"الخارجية" ترحب باعتراف بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بدولة فلسطين وتعتبره حماية لحل الدولتين

أندورا تعلن الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

أندورا تعلن الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية