دولي

إسبانيا تعلن حظرًا شاملًا لتصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل

إسبانيا تعلن حظرًا شاملًا لتصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وافقت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء، على فرض حظر "شامل" على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ضمن حزمة إجراءات تهدف، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى "وضع حد للإبادة الجماعية في غزة".

وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن القرار يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات العسكرية إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها، مشيرًا إلى أن النص يشمل أيضًا منع طلبات نقل وقود الطائرات التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية، وحظر استيراد المنتجات "الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية" والترويج لها.

وأكد كويربو أن هذا القرار يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام، ويعد رياديًا على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل".

وأضاف أن القرار "يرسخ بموجب القانون" حظرًا على بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، ويُطبق منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفقًا لحكومة مدريد.

ويبدأ سريان القرار بشكل فوري، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الإسباني، حيث تواجه الحكومة اليسارية صعوبة في تمرير القوانين نظرًا لغياب الأغلبية.

وكان رئيس الوزراء سانشيز قد أعلن، في الثامن من سبتمبر الجاري، عن سلسلة إجراءات تهدف إلى "وضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، تضمنت فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن المحملة بالوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام الموانئ الإسبانية.

أخبار ذات صلة

خامنئي: المفاوضات مع الولايات المتحدة &quot;طريق مسدود&quot;

خامنئي: المفاوضات مع الولايات المتحدة "طريق مسدود"

إسبانيا تعلن حظرًا شاملًا لتصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل

إسبانيا تعلن حظرًا شاملًا لتصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل

أعطال الميكروفون في الأمم المتحدة تثير جدلاً أثناء خطب زعماء العالم حول فلسطين

أعطال الميكروفون في الأمم المتحدة تثير جدلاً أثناء خطب زعماء العالم حول فلسطين

ستارمر في &quot;الشرق الأوسط&quot;: معاناة غزة تفطر قلوبنا وبريطانيا تغيّر المسار نحو السلام

ستارمر في "الشرق الأوسط": معاناة غزة تفطر قلوبنا وبريطانيا تغيّر المسار نحو السلام

(BDS) تعلن نجاح حملتها: &quot;كارفور&quot; تغادر البحرين والكويت

(BDS) تعلن نجاح حملتها: "كارفور" تغادر البحرين والكويت

روسيا: حل الدولتين السبيل الوحيد للتسوية في الشرق الأوسط

روسيا: حل الدولتين السبيل الوحيد للتسوية في الشرق الأوسط

خلافات داخل حكومة نتنياهو لاستبعاد وزراء من اجتماعات سرية لبحث الرد على الاعتراف بفلسطين

خلافات داخل حكومة نتنياهو لاستبعاد وزراء من اجتماعات سرية لبحث الرد على الاعتراف بفلسطين

مسؤولون أوروبيون يحذّرون إسرائيل من &quot;ضم الضفة الغربية&quot;

مسؤولون أوروبيون يحذّرون إسرائيل من "ضم الضفة الغربية"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(فتح): الاعترافات الدولية تؤسّس لمسار تجسيد الدولة الفلسطينيّة كاملة السّيادة

(فتح): الاعترافات الدولية تؤسّس لمسار تجسيد الدولة الفلسطينيّة كاملة السّيادة

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

&quot;الخارجية&quot; ترحب باعتراف بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بدولة فلسطين وتعتبره حماية لحل الدولتين

"الخارجية" ترحب باعتراف بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بدولة فلسطين وتعتبره حماية لحل الدولتين

أندورا تعلن الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

أندورا تعلن الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية