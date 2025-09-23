دولي

أعطال الميكروفون في الأمم المتحدة تثير جدلاً أثناء خطب زعماء العالم حول فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
أثارت سلسلة من الأعطال التقنية في الميكروفونات داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزامنها مع خطب مهمة لعدد من زعماء العالم بشأن الحرب في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتكررت الأعطال خلال خطابات كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ما أثار التساؤلات حول أسباب الانقطاع المفاجئ للصوت، خصوصًا مع النقاشات المحتدمة حول الحرب في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي حادثة بارزة، انقطع صوت الرئيس الإندونيسي فجأة أثناء حديثه عن نية بلاده إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة ، وظهرت علامات الارتباك على المترجم الفوري الذي عجز عن مواصلة الترجمة لثوانٍ قبل أن يُستأنف البث الصوتي مجدداً.

وقبل ذلك بوقت قصير، تعرض خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعطل مماثل أثناء حديثه عن "الإبادة" المستمرة في غزة ودعوته للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، حيث سمع المترجم الفوري يقول: "لا يمكن سماع الرئيس، صوته اختفى"، قبل أن يتم إصلاح العطل سريعًا.

أما أبرز الانقطاعات فكانت مساء الإثنين، عندما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين، فقوبلت تصريحاته بتصفيق حار من الحضور قبل أن ينقطع الصوت فجأة، ما أثار تعليقات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

الأمم المتحدة توضح أسباب الأعطال
ورغم الضجة، أكدت إدارة الشؤون التقنية بالأمم المتحدة أن الأعطال ناجمة عن "مشكلات في المعدات" داخل قاعة الجمعية العامة، التي شهدت خلال الأسبوع عشرات الخطابات ضمن الدورة السنوية رفيعة المستوى، مشددة على أنه "لا توجد أي مؤشرات" على تدخل متعمد لتعطيل أصوات المتحدثين.

تركيا توضح الأمر
وفي حادثة غير مألوفة، انقطع صوت الرئيس التركي أثناء إلقائه كلمته ضمن مؤتمر "حل الدولتين"، ما أثار موجة من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وانتشر مقطع فيديو على منصة "إكس" يُظهر لحظة انقطاع الصوت، حيث قالت المترجمة الفورية: "لم أعد أسمع الرئيس"، بينما واصل أردوغان إلقاء كلمته.

وبينما أشارت بعض وسائل الإعلام التركية إلى أن الميكروفون "تم إغلاقه من جهة غير معلومة"، رجحت صحيفة "صباح" التركية أن يكون السبب هجومًا إلكترونيًا، أكدت مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية أن ما حدث ليس قطعاً متعمداً، بل نتيجة إجراءات تنظيمية متبعة في الأمم المتحدة.

وقالت المديرية في بيان رسمي نقلته وكالة "الأناضول" التركية: "يتم تخصيص 5 دقائق فقط لرؤساء الدول والحكومات، بينما يُمنح المتحدثون الآخرون 3 دقائق"، مؤكدة أن "إيقاف تشغيل الميكروفون تم تلقائياً في نهاية الدقيقة الخامسة وفق الإجراءات الفنية المتبعة"، مشيرة إلى أن الإجراء نفسه طُبق على رئيس إندونيسيا أيضًا.

أردوغان يواصل التأكيد على القضية الفلسطينية
ورغم انقطاع الصوت، واصل أردوغان كلمته، مؤكدًا دعم تركيا الكامل للقضية الفلسطينية، وقال: "أهنئ الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ونأمل أن تُسهم هذه المبادرات في تسريع تنفيذ حل الدولتين". وأضاف: "حكومة نتنياهو تهدف إلى جعل إقامة دولة فلسطين أمراً مستحيلاً، وتسعى لإجبار الفلسطينيين على الهجرة".

كما شدد الرئيس التركي على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار فوري في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون معوقات، وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.

