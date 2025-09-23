أردوغان: إسرائيل تقتل طفلاً في غزة كل ساعة منذ 23 شهراً

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن إسرائيل ترتكب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، مشيراً إلى أن طفلاً يُقتل كل ساعة منذ 23 شهراً.وقال أردوغان، الذي عرض صورة لعدد من سكان غزة خلال كلمته أمام الحضور، إن ما يجري في القطاع "إبادة مستمرة منذ 700 يوم"، مضيفاً: "شعب غزة يُقتل بسلاح التجويع، ولا مبرر للوحشية المستمرة هناك".وشدد الرئيس التركي على أن "كل شيء في غزة يتم استهدافه وتدميره"، واعتبر أن العالم يمر بـ"أحلك فترة في تاريخ الإنسانية" مع استمرار ما وصفه بالإبادة الجماعية، داعياً المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.كما دعا جميع دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن استمرار تجاهل حقوق الفلسطينيين يفاقم المأساة، وقال: "إسرائيل خرجت عن السيطرة، و"رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين" نتنياهو لا يكترث بالرهائن".وانتقد أردوغان الموقف الأوروبي إزاء الحرب في غزة، قائلاً إن "القيم التي تنادي بها أوروبا تتآكل مع استمرار ما يحدث".وفيما يتعلق بالملف السوري، اعتبر الرئيس التركي أن "المظالم التي تعرضت لها سوريا انتهت مع سقوط نظام الأسد"، مؤكداً أن بلاده ستعمل من أجل "رؤية سوريا موحدة وخالية من الإرهاب"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "استقرار سوريا من مصلحة جميع الدول المجاورة".