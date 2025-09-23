(القناة 12) تكشف تفاصيل الخطة الأميركية التي سيطرحها ترامب اليوم لإنهاء حرب غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يطرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مبادئ الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، وذلك خلال لقاء مع قادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وبحسب القناة، فإن الخطة تتضمن إطلاق سراح الأسرى ووقف القتال، إلى جانب انسحاب إسرائيلي من القطاع، والتخطيط لليوم التالي من دون حركة (حماس).وأضافت أن واشنطن ستطلب من الدول العربية المشاركة عسكرياً واقتصادياً في تنفيذ الخطة، بما يضمن استقرار الأوضاع في غزة بعد وقف الحرب.ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "ستكون هناك تنازلات صعبة علينا تقبّلها".