الإغاثة الطبية: الاحتلال يصيب عامليْن في المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة ويدمره

رام الله - دنيا الوطنأصيب عاملان، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المركز الطبي الرئيسي التابع لجمعية الإغاثة الطبية في مدينة غزة.ونقلا عن الجمعية، فقد دمر جيش الاحتلال المركز الطبي الرئيسي في المدينة بالكامل، ومنع الطواقم من إخلاء الأجهزة والمستلزمات.وأوضحت أن قوات الاحتلال تحاصر مركزًا آخر في تل الهوى، ودمّرت عيادة بمخيم الشاطئ.وأشارت إلى أن المستهدف كان يقدم خدمات حيوية منها: علاج الجرحى، والسرطان، والأمراض المزمنة، وفحص وإعداد تبرعات الدم.