(فتح): الاعترافات الدولية تؤسّس لمسار تجسيد الدولة الفلسطينيّة كاملة السّيادة

رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) إنّ الاعتراف التاريخيّ لفرنسا، وبلجيكا، ومالطا، ولوكسمبورغ، وسان مارينو، وأندورا، وموناكو، يمثّل تحوّلًا تاريخيًا ونوعيًا وشجاعًا، وينحاز إلى مبادئ القانون الدولي، والحق والعدالة وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها. 

وأكدت حركة "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الاعترافات التاريخيّة ستؤسّس لمسار تجسيد الدولة الفلسطينيّة المستقلّة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.

وأضافت، أنّ هذه الاعترافات التاريخيّة التي جاءت بُعيد اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال تأتي تتويجًا لعقود من النضال الوطنيّ الذي خاض شعبنا غماره وقدّم -ولا يزال- التضحيات الجسام، مُشيدةً بالجهود السياسيّة والدبلوماسيّة التي بذلتها القيادة الفلسطينيّة الشرعيّة بقيادة الرئيس محمود عبّاس.

وفي السّياق ذاته؛ أشادت "فتح" بمواقف الدول المُعترفة بدولة فلسطين، مؤكّدةً أنّ هذه المواقف تضع مسار الحل السياسيّ الشامل القائم على العدالة وإحقاق حقوق شعبنا التاريخيّة والمشروعة موضع الأولويّة الدولية.

ودعت إلى الوقف الفوريّ لحرب الإبادة الإسرائيليّة المتواصلة منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023 على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة، ووقف مخططات منظومة الاحتلال الاستعماريّة في الضّم والترحيل.

