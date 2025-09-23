كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن إجراءات الأخير بشأن التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "كانت غير كافية".جاء ذلك في كتاب لهاريس، مرشحة الرئاسة الأمريكية لعام 2024، بعنوان "107 يوما" المزمع نشره، وفقا لما نقله موقع (أكسيوس) الأمريكي الاثنين.وأضافت هاريس: "ناشدت جو أن يظهر في تصريحاته العلنية حول هذه القضية (غزة) التعاطفَ نفسه مع المدنيين الأبرياء في غزة كما فعل تجاه معاناة أولئك في أوكرانيا، لكنه لم يستطع".وأردفت: "كان يعلن بحماس: أنا صهيوني، لكن كلماته عن الفلسطينيين الأبرياء كانت غير كافية ومصطنعة".واتهمت هاريس بايدن بالتسبب بإخفاقها في سباق الرئاسة الأمريكية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لأنه منح "شيكا مفتوحا" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وانتقدت أيضا وحشية نتنياهو، مشيرةً إلى العدد الكبير من النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلهم، وعدم إعطاء الأولوية لحياة الأسرى الإسرائيليين.وتابعت: "كل ذلك أضعف المكانة الأخلاقية لإسرائيل على الصعيد الدولي وأثار الغضب حتى داخل إسرائيل نفسها".