(صورة): الاحتلال يُعلن مقتل ضابط شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77.من جهتها، ذكرت (هيئة البث الإسرائيلية) أن مقاتلا من حركة حماس أطلق قذيفة على إحدى دبابات الكتيبة مما أدى إلى إصابة الضابط ومقتله لاحقا.وكان جيش الاحتلال، أعلن أمس الاثنين عن إصابة ضابط من لواء (غفعاتي) بجروح خطرة خلال اشتباك في مدينة غزة.وقال إن ضابطاً آخر أصيب بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار من جانب مسلحين خلال عملية عسكرية شمالي القطاع.