شؤون فلسطينية

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عُقدت في مقر الأمم المتحدة، الليلة الماضية، جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى، بقيادة مصر وألمانيا والأمم المتحدة وفلسطين، ومشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، وبحث الجوانب السياسية والتقنية لتنفيذ خطة الإعمار العربية، وتوحيد المواقف خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستفادة من نتائج مؤتمر حل الدولتين الأخير.

وشكّل الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الوزراء محمد مصطفى عبر الاتصال المرئي من مكتبه برام الله، فرصة للتأكيد على الالتزام بخطة الإعمار والإنعاش المبكر في غزة، وإظهار الرغبة المشتركة في إنجاح المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في القاهرة فور إعلان وقف إطلاق النار.

وخلال الجلسة، أكد مصطفى ضرورة الإسراع في فرض الإرادة الدولية لوقف العدوان شعبنا. وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تواصل تحديث خططها للإغاثة والتعافي الاقتصادي المبكر، إذ جرى إعداد 56 برنامجًا تنفيذيًا لإعادة الحياة والمرافق الأساسية إلى القطاع، إلى جانب 350 مشروعًا تفصيليًا تشمل مختلف القطاعات.

وأشار إلى استمرار العمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنشاء الآليات التمويلية الخاصة لإعمار غزة بالتوازي مع التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين في القاهرة، مع مواصلة التنسيق مع المملكة المتحدة لإشراك القطاع الخاص في تحضيرات إعادة الإعمار.

فيما جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التزام القاهرة واستعدادها لعقد مؤتمر إعادة إعمار القطاع بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، ومواصلة ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار بما في ذلك إدارة قطاع غزة وملف الأمن، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة العمل الدولي الفاعل على منع التهجير ورفض مخططات الضم والتوسع الاستيطاني، والتشديد على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب، وذلك للبدء بتنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

بدورها، أكدت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان استعداد بلادها للمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة، مشددة على دعم الخطة العربية – الإسلامية والبرامج التنفيذية للحكومة الفلسطينية للاستجابة العاجلة فور إعلان وقف إطلاق النار. كما جدّدت رفض برلين لمخططات الضم والتهجير والتجويع، وأكدت ضرورة إعادة بناء المرافق الحيوية في القطاع من مدارس ومراكز صحية وتأمين الخدمات الأساسية، مع التأكيد على أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على الأرض الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

من جانبه، شدّد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في فلسطين رامز ألاكبروف على دعم جهود الحكومة الفلسطينية وخططها التفصيلية للتعافي وإعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن المؤسسات الفلسطينية المختصة ستقود هذه الجهود بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والمؤسسات الأممية.

كما عبّر ممثلو كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والإمارات والبحرين والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا عن دعمهم لجهود وقف الحرب وتسريع عمليات الإغاثة وإدخال المساعدات دون قيود، ودعم الخطة العربية – الإسلامية التي تبناها المؤتمر الدولي لتعزيز حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، ودعم برامج الحكومة الفلسطينية في التعافي وإعادة الإعمار.

أخبار ذات صلة

شهداء وإصابات برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

شهداء وإصابات برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

(صورة): الاحتلال يُعلن مقتل ضابط شمال قطاع غزة

(صورة): الاحتلال يُعلن مقتل ضابط شمال قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

(أونروا): قصف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة خلال الشهر الجاري

(أونروا): قصف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة خلال الشهر الجاري

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

&quot;الخارجية&quot; ترحب باعتراف بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بدولة فلسطين وتعتبره حماية لحل الدولتين

"الخارجية" ترحب باعتراف بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بدولة فلسطين وتعتبره حماية لحل الدولتين

خروج مستشفيَيْ الرنتيسي والعيون عن الخدمة عقب الاستهداف المستمر لمحيطهما

خروج مستشفيَيْ الرنتيسي والعيون عن الخدمة عقب الاستهداف المستمر لمحيطهما

ألمانيا تحذر: أيّ خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة ستُهدد حل الصراع سلميا

ألمانيا تحذر: أيّ خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة ستُهدد حل الصراع سلميا

ترامب يبحث مع قادة دول عربية وإسلامية الحرب على غزة

ترامب يبحث مع قادة دول عربية وإسلامية الحرب على غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,344 شهيداً

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,344 شهيداً

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

(القناة 12): السعودية تحذّر إسرائيل من أن الضمّ بالضفة الغربية سيُغلق باب التطبيع

(القناة 12): السعودية تحذّر إسرائيل من أن الضمّ بالضفة الغربية سيُغلق باب التطبيع