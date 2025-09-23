البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنرحب البرلمان العربي بالقرار التاريخي لإعلان فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين أمام الأمم المتحدة، واعتبر هذه الخطوة انتصارًا جديدًا للحق الفلسطيني العادل ورسالة واضحة من المجتمع الدولي تؤكد أن إرادة الشعوب الحرة أقوى من سياسات الاحتلال والاستيطان.وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي أن هذا الاعتراف يمثل نقلة نوعية في دعم القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، ويجسد اعترافًا رسميًا بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.ودعا اليماحي باقي دول العالم، ولا سيما الدول الأوروبية التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، إلى التحلي بالشجاعة والانحياز إلى المسار العادل، بما يعزز الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وصولًا لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.وشدد رئيس البرلمان على أن الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية يبعث برسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي بأن زمن إنكار الحقوق قد ولى، وأن المجتمع الدولي ماضٍ في تكريس العدالة ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود.