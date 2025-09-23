شؤون فلسطينية

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الثلاثاء، بنيران وقصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاءً متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين باستهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية في شارع عمر المختار بالبلدة القديمة بمدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن خمسة شهداء ارتقوا بينهم ثلاثة أطفال في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الهبيل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى أن شهيدة ارتقت جراء قصف الاحتلال مخيم البريج، إضافة إلى خمس إصابات من بينها سيدتان، إضافة إلى إصابتين من منطقة (نتساريم)، و3 أخرى من النصيرات.

وارتقى صياديْن اثنين بنيران بحرية الاحتلال في عرض بحر خان يونس.

وفجرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 65,344 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و166,795 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

