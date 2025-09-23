شؤون فلسطينية

(أونروا): قصف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة خلال الشهر الجاري

(أونروا): قصف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة خلال الشهر الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، أن 12 منشأة تابعة لها في مدينة غزة تعرضت لضربات مباشرة أو غير مباشرة خلال الفترة من 11-16 أيلول الجاري.

وأضافت (أونروا) عبر موقعها الرسمي، أن من بين المنشآت المستهدفة تسع مدارس إضافة إلى مركزين صحيين، كانت تؤوي أكثر من 11 ألف نازح.

وأشارت إلى أن أنشطتها في مدينة غزة انخفضت بشكل ملحوظ نتيجة لتدهور الوضع الأمني.

كما اضطر المركز الصحي الوحيد التابع لـ(أونروا) شمالي وادي غزة (مخيم الشاطئ) إلى تعليق عملياته في 13 أيلول، بسبب تكثيف الهجمات والأضرار التي لحقت به خلال الغارات.

وقالت الوكالة إن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة، إلى جانب الاضطرابات الشديدة في العمليات الإنسانية والقيود المفروضة على الوصول، تعيق بشدة آخر شرايين الحياة المتبقية للمدنيين في مدينة غزة.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في 16 أيلول الحالي إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، موضحة أن إسرائيل منعت وكالات الإغاثة الموثوقة (بما فيها الأونروا) من إيصال المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة، بهدف "تدمير الفلسطينيين في غزة ماديا من خلال ظروف معيشية قاسية في القطاع".

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو نصف حركات النزوح التي تجاوزت 246800 حركة والتي تم تسجيلها منذ منتصف آب الماضي حدثت خلال الأسبوع الماضي وحده، مع تزايد التقارير عن الأسر النازحة التي تنام في الشوارع أو في خيام مؤقتة وتكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأشارت (أونروا) إلى أن القوات الإسرائيلية شددت القيود المفروضة على الحركة والوصول في الضفة الغربية، بما في ذلك تركيب بوابات طرق جديدة للسيطرة على حركة الفلسطينيين داخل المجتمعات وخارجها في جميع أنحاء المنطقة.

أخبار ذات صلة

شهداء وإصابات برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

شهداء وإصابات برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

(صورة): الاحتلال يُعلن مقتل ضابط شمال قطاع غزة

(صورة): الاحتلال يُعلن مقتل ضابط شمال قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

(أونروا): قصف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة خلال الشهر الجاري

(أونروا): قصف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة خلال الشهر الجاري

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

&quot;الخارجية&quot; ترحب باعتراف بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بدولة فلسطين وتعتبره حماية لحل الدولتين

"الخارجية" ترحب باعتراف بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بدولة فلسطين وتعتبره حماية لحل الدولتين

خروج مستشفيَيْ الرنتيسي والعيون عن الخدمة عقب الاستهداف المستمر لمحيطهما

خروج مستشفيَيْ الرنتيسي والعيون عن الخدمة عقب الاستهداف المستمر لمحيطهما

ألمانيا تحذر: أيّ خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة ستُهدد حل الصراع سلميا

ألمانيا تحذر: أيّ خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة ستُهدد حل الصراع سلميا

ترامب يبحث مع قادة دول عربية وإسلامية الحرب على غزة

ترامب يبحث مع قادة دول عربية وإسلامية الحرب على غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,344 شهيداً

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,344 شهيداً

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

(القناة 12): السعودية تحذّر إسرائيل من أن الضمّ بالضفة الغربية سيُغلق باب التطبيع

(القناة 12): السعودية تحذّر إسرائيل من أن الضمّ بالضفة الغربية سيُغلق باب التطبيع