شؤون فلسطينية

دول غربية تدعو إسرائيل لإعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة

رام الله - دنيا الوطن
دعت العشرات من الدول الغربية إسرائيل إلى إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وعرضت تقديم مساعدات مالية وأطقم طبية ومعدات لعلاج مرضى من غزة في الضفة.

وقالت الدول في بيان مشترك صادر عن كندا يوم أمس الاثنين، ونقلته وكالة رويترز: "نناشد إسرائيل بشدة إعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصَل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة".

وشملت الدول الموقعة على البيان النمسا، بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الاتحاد الأوروبي، وبولندا، وعددها 25 دولة، دون أن تشمل الولايات المتحدة. وأضاف البيان: "نحث إسرائيل أيضًا على رفع القيود المفروضة على تسليم الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة".

وأفادت وكالات إغاثة بأن ندرة المساعدات الضرورية، ومنها الأدوية، لم تصل إلى سكان غزة منذ أن رفعت إسرائيل الحصار المفروض على المساعدات في مايو/أيار، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار. وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل غزة، وتقول إنها تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات الغذائية والإمدادات.

وأثارت صور الفلسطينيين الجوعى، بمن فيهم الأطفال، غضبًا عالميًا إزاء هجوم إسرائيل على غزة، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشرد سكان القطاع بالكامل وتسبب في أزمة مجاعة. ويقول العديد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين، بالإضافة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن هذا الهجوم يصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وأيد بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، أبرزهم بريطانيا وفرنسا، قيام دولة فلسطينية في الأمم المتحدة كسبيل لتحقيق حل الدولتين، رغم رفض واشنطن.

شهداء وإصابات برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

كامالا هاريس: إجراءات بايدن لم تكن كافية لإنهاء الحرب بغزة

(صورة): الاحتلال يُعلن مقتل ضابط شمال قطاع غزة

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

(أونروا): قصف 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة خلال الشهر الجاري

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا رسميا بالدولة الفلسطينية

&quot;الخارجية&quot; ترحب باعتراف بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بدولة فلسطين وتعتبره حماية لحل الدولتين

خروج مستشفيَيْ الرنتيسي والعيون عن الخدمة عقب الاستهداف المستمر لمحيطهما

ألمانيا تحذر: أيّ خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة ستُهدد حل الصراع سلميا

ترامب يبحث مع قادة دول عربية وإسلامية الحرب على غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,344 شهيداً

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

البرلمان العربي يرحب بالاعتراف الفرنسي والأوروبي بدولة فلسطين ويعتبره انتصارًا للحق الفلسطيني

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

(القناة 12): السعودية تحذّر إسرائيل من أن الضمّ بالضفة الغربية سيُغلق باب التطبيع

