السيسي: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة

رام الله - دنيا الوطنرحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، واعتبره "فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة".وشدد الرئيس السيسي، على أن "الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وتجسيدها على الأرض هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن والتعاون بشكل دائم بين جميع شعوب المنطقة".وقال: "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس حلماً؛ بل تشبث بحق طال كفاح الشعب الفلسطيني من أجله وساندته جميع شعوب العالم المٌحبة للسلام".