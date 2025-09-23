ماكرون يعلن الموقف التاريخي من نيويورك: فرنسا تعترف رسميا بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس، الاثنين اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، في خطوة تاريخية.جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، في نيويورك.وقال ماكرون: "منذ تموز/ يوليو الماضي تسارعت الأحداث بشكل مخيف... ولذلك تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على حل الدولتين.. إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان، ولذلك ووفاء لالتزام بلادي التاريخي في الشرق الأوسط أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف: "واجبنا جميعا هو أن نحمي الجميع من دون استثناء، وهو واجب لا يتجزأ، هناك حل لكسر دوامة الحرب والدمار، وهو الاعتراف بالآخر، بشرعيته وإنسانيته وكرامته".وتابع: "نريد تحقيق وعد الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني"، و" نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا في بناء سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط".وأكد الرئيس ماكرون أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة وايقاف المجازر، وأن الوقت قد حان لتحقيق السلام"ولاقى إعلان الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين تصفيقا حارا من المشاركين في المؤتمر.