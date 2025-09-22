خروج مستشفيَيْ الرنتيسي والعيون عن الخدمة عقب الاستهداف المستمر لمحيطهما

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة، جراء الاستهداف المستمر لمحيط المستشفيين، إضافة إلى تدمير مركز صحي الإغاثة الطبية في مدينة غزة.





وأشارت الوزارة في تصريح لها، الإثنين، إلى أن مستشفى الرنتيسي كان قد تعرض للقصف المباشر قبل أيام، ما ألحق به أضراراً جسيمة، بينما يعد مستشفى العيون المستشفى العام الوحيد المتخصص في تقديم خدمات العيون بمحافظة غزة، إلى جانب الخدمات الطبية النادرة التي يوفرها مستشفى الرنتيسي للأطفال.



وأكدت الوزارة أن الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة، في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي يواصل تنفيذها ضد القطاع.



وأضافت أن جميع المرافق والمستشفيات باتت معزولة دون طرق آمنة تُمكّن المرضى والجرحى من الوصول إليها، ما فاقم الأزمة الصحية والإنسانية بشكل خطير.



ولفتت وزارة الصحة إلى أن المرضى والجرحى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس نتيجة القصف المستمر، مجددة مطالبتها لكافة الجهات المعنية بضرورة توفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية.





