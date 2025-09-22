سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدفاع المدني السوري، الاثنين، استمرار فرق الإطفاء بمكافحة حرائق غابات كبيرة، اندلعت في ريف اللاذقية غرب البلاد.وقال الدفاع المدني على منصة "تلdغرام" إن "فرق الإطفاء تكافح الحريق الحراجي الكبير المندلع في الغابات بين قريتي الريحانية والسكرية بمنطقة ربيعة في ريف اللاذقية الشمال الشرقي، وعمليات استجابة فرق الإطفاء".وأشار إلى أنها تكافح منذ فجر الاثنين، حريقا حراجيا وزراعيا واسع النطاق اندلع في منطقة ترتياح بالقرب من بلدة سلمى.ولفت إلى أن ذلك يجري "وسط ظروف صعبة بسبب عدم وجود طرقات تؤدي إلى مناطق انتشار النيران، وتضاريس وعرة وظروف مناخية غير مستقرة، وانفجارات لمخلفات الحرب في المكان".