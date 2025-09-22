ترامب يبحث مع قادة دول عربية وإسلامية الحرب على غزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (أكسيوس) الأميركي، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد، الثلاثاء، لقاءً مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.يعقد الاجتماع قبل عدة أيام من استضافة ترامب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو (المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب) في البيت الأبيض في 29 سبتمبر/أيلولكما يأتي في ظل موجة من الاعترافات بدولة فلسطين من قبل دول غربية وتهديدات إسرائيلية بالرد بضم أجزاء من الضفة الغربيةوبحسب الموقع، فإن البيت الأبيض أرسل بالفعل دعوات لحضور الاجتماع.. وأن الدعوات شملت قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا.