ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,344 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,344 شهيدا، و166,795 مصابا، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر عام 2023.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن 61 شهيدا و220 إصابة، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت إلى أن عدد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 12,785 شهيدا، و 54,754 إصابة.وخلال الـ24 ساعة الماضية، لم تُسجل أي حالة استشهاد جراء المساعدات، فيما بلغ عدد الإصابات 23 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,523 شهيدا، وأكثر من 18,496 إصابة.