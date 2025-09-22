"هيئة الأسرى" ونادي الأسير: ندعو عائلات معتقلي غزة إلى التواصل لمعرفة مصير أبنائهم
دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، عائلات معتقلي غزة، الذين لم يتواصلوا مع المؤسسات من قبل، ضرورة التواصل لمعرفة مصير أبنائهم، مع استمرار الاحتلال تنفيذ عمليات الاعتقال، في ضوء حرب الإبادة المستمرة.
وأكدا في بيان مشترك، صدر اليوم الاثنين، إلى ضرورة استخدام الرابط المرفق أدناه الخاص لإدخال البيانات الخاصة بمن اعتقلوا من غزة، حتى يتسنى الفحص عن أماكن احتجازهم، ولاحقاً من أجل محاولة زيارتهم في السّجون والمعسكرات https://cda.gov.ps/gaza.
ونوها إلى أن الحصول على موعد للزيارة بعد رفع أسماء المعتقلين من قبل المؤسسات، مرهون بسلطة السجون والمعسكرات.
وشددا على أن الجهود متواصلة بالشراكة مع كافة المؤسسات المختصة والحقوقية، من أجل هذه القضية التي تشكل أولوية.
