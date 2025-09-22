شؤون فلسطينية

"هيئة الأسرى" ونادي الأسير: ندعو عائلات معتقلي غزة إلى التواصل لمعرفة مصير أبنائهم

"هيئة الأسرى" ونادي الأسير: ندعو عائلات معتقلي غزة إلى التواصل لمعرفة مصير أبنائهم
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، عائلات معتقلي غزة، الذين لم يتواصلوا مع المؤسسات من قبل، ضرورة التواصل لمعرفة مصير أبنائهم، مع استمرار الاحتلال تنفيذ عمليات الاعتقال، في ضوء حرب الإبادة المستمرة.

وأكدا في بيان مشترك، صدر اليوم الاثنين، إلى ضرورة استخدام الرابط المرفق أدناه الخاص لإدخال البيانات الخاصة بمن اعتقلوا من غزة، حتى يتسنى الفحص عن أماكن احتجازهم، ولاحقاً من أجل محاولة زيارتهم في السّجون والمعسكرات https://cda.gov.ps/gaza.

ونوها إلى أن الحصول على موعد للزيارة بعد رفع أسماء المعتقلين من قبل المؤسسات، مرهون بسلطة السجون والمعسكرات.

وشددا على أن الجهود متواصلة بالشراكة مع كافة المؤسسات المختصة والحقوقية، من أجل هذه القضية التي تشكل أولوية.

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

سوريا: فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

تقارير استخباراتية تكشف تفاصيل جديدة حول مجازفة (الموساد) في تنفيذ اغتيال حسن نصر الله

تقارير استخباراتية تكشف تفاصيل جديدة حول مجازفة (الموساد) في تنفيذ اغتيال حسن نصر الله

إعلام الاحتلال: نتنياهو يعقد اليوم الأحد اجتماعاً حاسماً بشأن سوريا

إعلام الاحتلال: نتنياهو يعقد اليوم الأحد اجتماعاً حاسماً بشأن سوريا

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية