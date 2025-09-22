عاجل

  • شهيد ومصابون جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

  • مصابون بغارة استهدفت محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

  • مصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب برج الشفاء غربي مدينة غزة

شؤون فلسطينية

رفع العلم الفلسطيني على واجهة مبنى بلدية سان دوني في فرنسا

رفع العلم الفلسطيني على واجهة مبنى بلدية سان دوني في فرنسا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رُفع العلم الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين، على واجهة مبنى بلدية سان دوني في فرنسا.

وأكد رئيس بلدية سان دوني في باريس، أننا رفعنا العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف: ما نشهده في غزة، مؤسف، ومروع، وهذه لحظة تضامن أمام المجازر اليومية.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين خطوة تتبعها عقوبات أوروبية على إسرائيل.

ومن المتوقع أن تعلن عدة دول إضافية خلال المؤتمر، الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، وهي: (مالطا، ولوكسمبورغ، وفرنسا، ونيوزيلندا، وأرمينيا، وبلجيكا، وسان مارينو وأندورا).

وكانت أربع دول اعترفت أمس الأحد، رسميا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا، وكندا، والبرتغال، وأستراليا)، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

"هيئة الأسرى" ونادي الأسير: ندعو عائلات معتقلي غزة إلى التواصل لمعرفة مصير أبنائهم

"هيئة الأسرى" ونادي الأسير: ندعو عائلات معتقلي غزة إلى التواصل لمعرفة مصير أبنائهم

رفع العلم الفلسطيني على واجهة مبنى بلدية سان دوني في فرنسا

رفع العلم الفلسطيني على واجهة مبنى بلدية سان دوني في فرنسا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تركيا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تركيا

رئيس أركان جيش الاحتلال: السنة العبرية الجديدة "سنة حرب"

رئيس أركان جيش الاحتلال: السنة العبرية الجديدة "سنة حرب"

وسط ترقب لمزيد من الاعترافات: انطلاق المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك اليوم

وسط ترقب لمزيد من الاعترافات: انطلاق المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك اليوم

سلطات الاحتلال تؤجل محاكمات الأسرى إلى الأربعاء المقبل

سلطات الاحتلال تؤجل محاكمات الأسرى إلى الأربعاء المقبل

حمدان: "طوفان الأقصى" أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي

حمدان: "طوفان الأقصى" أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي

بريطانيا: (حماس) لا يمكن أن يكون لها مكان في مستقبل فلسطين

بريطانيا: (حماس) لا يمكن أن يكون لها مكان في مستقبل فلسطين

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

