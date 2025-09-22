عاجل

  • شهيد ومصابون جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

  • مصابون بغارة استهدفت محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

  • مصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب برج الشفاء غربي مدينة غزة

رئيس أركان جيش الاحتلال: السنة العبرية الجديدة "سنة حرب"

رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، أن "السنة العبرية" الجديدة ستكون سنة مواصلة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ تشرين الأول /أكتوبر 2023، بالإضافة إلى ما وصفه بـ"تعميق الجهوزية" لما هو قادم، على حد تعبيره.

جاء ذلك في رسالة وجّهها زامير، اليوم الإثنين، إلى الجنود والضباط ونشرها جيش الاحتلال عشية "رأس السنة العبرية" الجديدة، مشددا على أن الجيش لن يتوقف عن القتال "حتى تنفيذ جميع المهام وتحقيق كامل الأهداف".

وقال زامير "في هذه الأيام نبدأ كتابة فصل إضافي في المسار الطويل لتدعيم أمن دولتنا، في إطار عملية ’عربات جدعون 2‘". وأضاف أن العملية ستجري "بين أزقة الإرهاب فوق الأرض في مدينة غزة وداخل الأنفاق تحتها. يد الجيش الطويلة ستصل إلى الجميع".

وأوضح أن مهام الجيش في العام المقبل تتمثل في "الدفاع والردع والحسم"، وأن هذه المهام "تُترجم إلى تخطيط عملياتي، تدريبات صارمة، والالتزام بالمهمة حتى النهاية". وقال إن هذه المرحلة ستتضمن تعميق الاستعدادات للقتال في غزة وللتحديات القادمة في ساحات أخرى.

واعتبر زامير أن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين هي "حرب غير مسبوقة ومليئة بالتحديات"، مشيرًا إلى أن أهدافها المركزية هي "إعادة المخطوفين، وإسقاط حكم حماس، وإعادة الأمن إلى حدود الدولة"، فيما خصص جزءًا من رسالته للثناء على جنوده وأدائهم خلال الحرب. وختم رسالته بالقول إن الحرب هي "حرب للدفاع عن الوطن، وعن حريتنا، وسننتصر فيها".

&quot;هيئة الأسرى&quot; ونادي الأسير: ندعو عائلات معتقلي غزة إلى التواصل لمعرفة مصير أبنائهم

رفع العلم الفلسطيني على واجهة مبنى بلدية سان دوني في فرنسا

&quot;التعليم العالي&quot; تُعلن عن منح دراسية في تركيا

وسط ترقب لمزيد من الاعترافات: انطلاق المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك اليوم

سلطات الاحتلال تؤجل محاكمات الأسرى إلى الأربعاء المقبل

حمدان: &quot;طوفان الأقصى&quot; أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي

بريطانيا: (حماس) لا يمكن أن يكون لها مكان في مستقبل فلسطين

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

&quot;التعليم العالي&quot; تُعلن عن منح دراسية في تركيا

سلطات الاحتلال تؤجل محاكمات الأسرى إلى الأربعاء المقبل

بريطانيا: (حماس) لا يمكن أن يكون لها مكان في مستقبل فلسطين

أربع دول كبرى تعترف بدولة فلسطين وإسرائيل تصعّد رفضها

خمس وفيات نتيجة التجويع في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

بن غفير: يجب ضم أكبر مساحة ممكنة في غزة والاستيطان فيها

بلدية غزة: حالة عطش خانقة بعد تدمير الاحتلال 75% من الآبار المركزية

بلدية غزة: حالة عطش خانقة بعد تدمير الاحتلال 75% من الآبار المركزية

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

تقارير استخباراتية تكشف تفاصيل جديدة حول مجازفة (الموساد) في تنفيذ اغتيال حسن نصر الله

إعلام الاحتلال: نتنياهو يعقد اليوم الأحد اجتماعاً حاسماً بشأن سوريا

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

مصر: قواتنا المتواجدة بسيناء لتأمين الحدود ضد المخاطر

