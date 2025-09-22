عاجل

دول عربية ترحب باعتراف دول غربية بدولة فلسطين وتدعو لمزيد من الخطوات الدولية

رام الله - دنيا الوطن
رحبت كل من قطر والسعودية والكويت والبحرين باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين، معتبرة هذه الخطوة انتصاراً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الاعترافات الجديدة تعزز فرص تحقيق السلام العادل والدائم، مجددة دعوتها لبقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة. فيما شددت السعودية على أن هذه الاعترافات تؤكد التزام الدول الصديقة بدعم مسار السلام، معربة عن تطلعها لاعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني للعيش بسلام.

من جانبها، أشادت الكويت بهذه الخطوة التي تسهم في تعزيز فرص السلام وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بينما اعتبرت البحرين أن هذه الاعترافات تمثل بادرة مهمة لإحياء عملية السلام وضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

