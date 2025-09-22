خلافات داخل حكومة نتنياهو لاستبعاد وزراء من اجتماعات سرية لبحث الرد على الاعتراف بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن الخلافات تصاعدت داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بعد استبعاد وزراء من اجتماعات سرية لبحث الرد على اعتراف دول غربية بدولة فلسطين.وبحسب مصادر سياسية نقلت عنها القناة، عقد نتنياهو اجتماعا عاجلا دون مشاركة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش.وأضافت المصادر أن مقربين من بن غفير اعتبروا تحركات نتنياهو، محاولة للتخفيف من مطلب فرض السيادة على الضفة، بينما يطالب وزير الأمن القومي وحلفاؤه بموقف أكثر تشددا، في حين يسعى رئيس الحكومة إلى تبني خطوات متوازنة، لتفادي التصعيد الداخلي والدولي.