مسؤولون أوروبيون يحذّرون إسرائيل من "ضم الضفة الغربية"

رام الله - دنيا الوطنحذّر مسؤولون أوروبيون إسرائيل من المضي في خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية كرد على إقدام دول غربية إعلانها رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن مسؤولين أوروبيين وجهوا رسالة تحذير حادة إلى مسؤولين في إسرائيل، على خلفية بحث الحكومة فرض ما تسميه "فرض السيادة" على أجزاء من الضفة الغربية كرد على القرارات الدولية الأخيرة، وهو ما يعني تعزيز احتلال الضفة المحتلة أصلا وفقا لمواثيق الأمم المتحدة.ووفق القناة، قال المسؤولون الأوروبيون للمسؤولين الإسرائيليين: إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يريدون تدمير ما بُني في الشرق الأوسط، فسيتحملون العواقب، دون تفاصيل أخرى.