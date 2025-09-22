شؤون فلسطينية

بريطانيا: (حماس) لا يمكن أن يكون لها مكان في مستقبل فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
شددت وزارة الخارجية البريطانية على أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يمكن أن يكون لها مكان في مستقبل فلسطين وعليها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على الفور.

وأضافت أنها أوضحت لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه وحكومته لا ينبغي أن يضموا أجزاء من الضفة الغربية.

وتابعت "لقد كنا واضحين بأن الاعتراف أفضل طريقة لاحترام أمن إسرائيل وكذلك أمن الفلسطينيين".

وأعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال أمس الأحد، اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية عشية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، بينما جدد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رفضه تلك الخطوة وتوعد بالرد عليها بعد عودته من الولايات المتحدة.

