شهداء ومصابون بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة مع تواصل تفجير الروبوتات بالأحياء السكنية

رام الله - دنيا الوطناستشهد وأصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الديري في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.وأضافت المصادر ذاتها، أن طفلا استشهد وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة شرق بلدة الزوايدة وسط القطاع.ونقلا عن شهود عيان، لا يزال هناك محاصرون داخل أبراج حي تل الهوى بمدينة غزة، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي وعمليات تفجير روبوتات ينفذها الاحتلال منذ أيام داخل الأحياء السكنية في المدينة بشكل عام.وقد أسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,283 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.