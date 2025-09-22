شؤون فلسطينية

أربع دول كبرى تعترف بدولة فلسطين وإسرائيل تصعّد رفضها

رام الله - دنيا الوطن
 في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال أمس الأحد اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، لتنضم إلى أكثر من 140 دولة أخرى سبق وأن اعترفت بالحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة. ويُنتظر أن تعلن فرنسا وبلجيكا مواقف مماثلة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين.

الخطوة، التي جاءت بعد نحو عامين من الحرب المدمّرة في قطاع غزة، اعتبرتها الدول الأربع تعبيراً عن الإحباط من انسداد الأفق السياسي، ومحاولة لإحياء مسار حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم في المنطقة.

 يحمل اعتراف بريطانيا وزناً سياسياً ورمزياً خاصاً، نظراً لدورها المحوري في تأسيس إسرائيل عقب الحرب العالمية الثانية. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "تعلن المملكة المتحدة اليوم رسمياً اعترافها بدولة فلسطينية من أجل إحياء أمل السلام وتحقيق حل الدولتين".

وأضاف ستارمر أن "القصف الإسرائيلي المتواصل والتجويع والدمار في غزة بات أمراً لا يُحتمل"، مؤكداً التزام بلاده بتصحيح مسار التاريخ ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، معتبراً أنه "يفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب في سلام وأمن".

أما رئيس البعثة الفلسطينية في لندن حسام زملط، فوصف الاعتراف بأنه لحظة لتصحيح "أخطاء الماضي"، رغم أنه "لن يعيد الأرواح التي فُقدت".

كما رأت حركة حماس أن الاعتراف يمثل خطوة إيجابية، لكنها شددت على ضرورة أن يترافق مع "إجراءات عملية لوقف حرب الإبادة في غزة والتصدي لمشاريع الضم والتهويد".

 كندا أوضحت أن الاعتراف "لا يمنح الإرهاب أي شرعية"، بل يعزز جهود التعايش السلمي بقيادة السلطة الفلسطينية.

البرتغال اعتبرت القرار "امتداداً لنهجها الثابت في دعم حل الدولتين"، مؤكدة أن "وقف إطلاق النار في غزة أمر ملحّ".

في المقابل، وصفت الولايات المتحدة الخطوة بأنها "استعراضية"، مؤكدة أن تركيزها منصب على "الدبلوماسية الجادة وحماية أمن إسرائيل".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم اعتراف الدول الأربع، معتبراً أنه "مكافأة كبرى للإرهاب" على خلفية هجوم السابع من أكتوبر 2023، وقال بلهجة حادة: "لن تقام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن".

أما وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فأعلن عزمه طرح خطة لضم الضفة الغربية بشكل رسمي، والدفع نحو تفكيك السلطة الفلسطينية.

 يتوقع أن تشهد أروقة الأمم المتحدة اليوم زخماً إضافياً مع اعتراف متوقع من فرنسا وبلجيكا، بالتوازي مع قمة دولية مشتركة برعاية السعودية وفرنسا لبحث مستقبل حل الدولتين.

ووفق إحصاءات الأمم المتحدة، ارتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 عضواً، مع توالي موجة الاعترافات الأخيرة، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية الواسعة في قطاع غزة، رغم اتهام لجنة تحقيق دولية لها بارتكاب "إبادة جماعية" ووسط إعلان رسمي من الأمم المتحدة الشهر الماضي عن حالة مجاعة في القطاع المحاصر.

