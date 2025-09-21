بلدية غزة: حالة عطش خانقة بعد تدمير الاحتلال 75% من الآبار المركزية

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم بلدية غزة، عاصم النبيه، إن المدينة تعيش حالة عطش خانقة بعد تدمير الاحتلال 75% من الآبار المركزية، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية.وأوضح النبيه، في تصريح صحفي، الأحد، أن البلدية غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات لسكان المدينة، وسط نقص هائل في الاحتياجات الأساسية وانعدام مقومات النجاة. كما توقع أن يواجه السكان مزيداً من المشاكل مع قرب حلول فصل الشتاء.وأشار إلى أن بعض العائلات تتجه إلى شرق مدينة غزة رغم أنها منطقة خطرة، إلا أن غياب الخيارات الأخرى يدفعهم لذلك. في المقابل، قرر عشرات آلاف الأشخاص البقاء في المدينة رغم المخاطر العالية.