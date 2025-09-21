شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية

المجلس الوطني: السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن اليوم الدولي للسلام يحل وشعبنا الفلسطيني يواجه منذ أكثر من 77 عاما احتلالا استيطانيا استعماريا يمارس أبشع الجرائم من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، لمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام، أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية، وأن المدخل إلى الأمن والاستقرار الدولي يبدأ بإنهاء أطول احتلال في العصر الحديث وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

ودعا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها بحق المدنيين العزل.

وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن أسفه واستنكاره لمواقف بعض الدول التي تقف في عزلة تامة عن الموقف الدولي الشعبي والرسمي وتتبنى سياسات الاحتلال العنصرية وتوفر له الغطاء والحماية السياسية والعسكرية في محاولة بائسة لتقويض القانون الدولي وإطالة أمد الاحتلال.

وأكد أن هذه المواقف المنحازة لا تغيّر من حقيقة الإجماع الأممي على عدالة القضية الفلسطينية ولن تمنح الشرعية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوة الاحتلال.

وشدد المجلس الوطني على أن اليوم الدولي للسلام يجب أن يكون مناسبة لمساءلة المعتدي لا للتغاضي عن جرائمه، وأن العدالة هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي ودائم في فلسطين والمنطقة والعالم.

وأكد أن الأوان قد حان ليعتذر العالم عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وأن يتم وقف العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ورفع الحصار عن شعبنا، وتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ليتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

خمس وفيات نتيجة التجويع في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

خمس وفيات نتيجة التجويع في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

بن غفير: يجب ضم أكبر مساحة ممكنة في غزة والاستيطان فيها

بن غفير: يجب ضم أكبر مساحة ممكنة في غزة والاستيطان فيها

بلدية غزة: حالة عطش خانقة بعد تدمير الاحتلال 75% من الآبار المركزية

بلدية غزة: حالة عطش خانقة بعد تدمير الاحتلال 75% من الآبار المركزية

بلدية غزة: حالة عطش خانقة بعد تدمير الاحتلال 75% من الآبار المركزية

بلدية غزة: حالة عطش خانقة بعد تدمير الاحتلال 75% من الآبار المركزية

المجلس الوطني: السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية

المجلس الوطني: السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية

عشية استئناف مؤتمر &quot;حل الدولتين&quot;: 10 دول تتجه للاعتراف بدولة فلسطين

عشية استئناف مؤتمر "حل الدولتين": 10 دول تتجه للاعتراف بدولة فلسطين

(واللا) الإسرائيلي: إحاطات استخبارية مثيرة للقلق سببت ارتباكاً لجنود الجيش قبل دخول غزة

(واللا) الإسرائيلي: إحاطات استخبارية مثيرة للقلق سببت ارتباكاً لجنود الجيش قبل دخول غزة

&quot;هيئة الأسرى&quot;: ثلاثة أسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة في سجن &quot;جلبوع&quot;

"هيئة الأسرى": ثلاثة أسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة في سجن "جلبوع"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية

المجلس الوطني: السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية

&quot;هيئة الأسرى&quot;: ثلاثة أسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة في سجن &quot;جلبوع&quot;

"هيئة الأسرى": ثلاثة أسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة في سجن "جلبوع"

استعدادا لافتتاح حديقة استعمارية: الاحتلال يواصل اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس

استعدادا لافتتاح حديقة استعمارية: الاحتلال يواصل اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس

فلسطين وماليزيا توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وإعفاء منتجات فلسطينية من الجمارك

فلسطين وماليزيا توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وإعفاء منتجات فلسطينية من الجمارك

وزيرة الخارجية: غداً نشهد يوماً تاريخياً مع المزيد من الاعترافات بفلسطين والأولوية وقف الإبادة

وزيرة الخارجية: غداً نشهد يوماً تاريخياً مع المزيد من الاعترافات بفلسطين والأولوية وقف الإبادة

جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من قطاع غزة واعتراض أحدهما

جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من قطاع غزة واعتراض أحدهما

بشكلٍ مفاجئ.. الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

بشكلٍ مفاجئ.. الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

الأرجنتين: التحالف التقدمي العالمي يعتمد بالإجماع قرارا حول وقف الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الأرجنتين: التحالف التقدمي العالمي يعتمد بالإجماع قرارا حول وقف الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

إعلام الاحتلال: نتنياهو يعقد اليوم الأحد اجتماعاً حاسماً بشأن سوريا

إعلام الاحتلال: نتنياهو يعقد اليوم الأحد اجتماعاً حاسماً بشأن سوريا

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

مصر: قواتنا المتواجدة بسيناء لتأمين الحدود ضد المخاطر

مصر: قواتنا المتواجدة بسيناء لتأمين الحدود ضد المخاطر

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية