عشية استئناف مؤتمر "حل الدولتين": 10 دول تتجه للاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنعشية استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، تتجه الأنظار إلى 10 دول أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ليصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 159 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.وقالت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة والبرتغال واستراليا وكندا ستعلن اعترافها بدولة فلسطين، اليوم، في حين ستعترف دولا أخرى لاحقا، هي: لوكسمبورغ، وسان مارينو، وبلجيكا، واندورا، وفرنسا، ومالطا.فرنساوالجمعة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس"، أنه أبلغ الرئيس محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، يوم غد الإثنين.وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، أكد ماكرون، في رده على رسالة أرسلها له الرئيس محمود عباس، أن فرنسا ستعترف اعترافا كاملا بدولة فلسطين عند ذهابه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.المملكة المتحدةوفي 29 تموز/ يوليو الماضي، قال رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.وطالب ستارمر في بيان صدر عن الحكومة البريطانية آنذاك، بوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المذبحة في قطاع غزة، وبالسماح للأمم المتحدة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستمر لمنع المجاعة.وما زالت إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ نحو عامين وتمنع دخول المساعدات.وأكد نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون جزءا من عملية سلام أوسع.وذكر لامي لشبكة سكاي نيوز "أي خطوة للاعتراف بها تنبع من رغبتنا في الحفاظ على فرص حل الدولتين"، مضيفا أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيتخذ قرارا في وقت لاحق من اليوم الأحد بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.كنداووفي 31 تموز/ يوليو الماضي، تلقى الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أبلغه فيه "بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر، مع انعقاد جمعية العامة للأمم المتحدة".وأكد كارني في حينه، أن كندا "ستواصل العمل مع فرنسا وبريطانيا والشركاء في المجتمع الدولي لتحقيق السلام وفق القانون الدولي لتنفيذ حل الدولتين".أسترالياكما أعلنت أستراليا في 11 آب/ أغسطس الماضي، أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في أيلول/ سبتمبر.وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن بلاده "ستعترف بدولة فلسطينية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر للمساهمة في الزخم الدولي نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة".بلجيكاوفي 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده "ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".وقال بريفو في منشور على منصة شركة "إكس"، إن بلجيكا "ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، ما يمهد الطريق لحل الدولتين أو دولة فلسطينية تتعايش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل".البرتغالوالسبت، أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، أن لشبونة "ستعترف رسميا بدولة فلسطين، الأحد، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأكدت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن "البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 أيلول/ سبتمبر".سان مارينووفي 30 آب/ أغسطس الماضي، أعلن وزير خارجية سان مارينو لوكا بيكاري، "عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، خلال مؤتمر السلام لحل الدولتين المقرر عقده في نيويورك".وشدد بيكاري، على "أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك فتح سفارة لسان مارينو في فلسطين في المستقبل القريب".أندوراكما أعلنت فرنسا أن أندورا من بين الدول التي ستعترف بدولة فلسطين، وفق إعلان سابق للرئيس الفرنسي.مالطاوالجمعة، سلم وكيل وزارة الخارجية المالطية سفير فلسطين لدى بلاده فادي حنانيا، رسالة من رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، موجهة للرئيس محمود عباس، "يؤكد فيها أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة".وكان أبيلا أكد في منشور له على منصة "فيسبوك" في تموز/ يوليو الماضي، أن موقفهم يعبر عن التزامهم "بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".لوكسمبورغوالجمعة أيضا، تلقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، أكد خلاله "نية بلاده الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين خلال أعمال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، الذي يعقد الاثنين".وجدد رئيس وزراء لوكسمبورغ، "موقف بلاده الداعم لجهود دولة فلسطين لإحلال السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".