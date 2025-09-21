(واللا) الإسرائيلي: إحاطات استخبارية مثيرة للقلق سببت ارتباكاً لجنود الجيش قبل دخول غزة





وأوضح الضباط أن الإحاطة الاستخبارية تضمنت تحذيرات بشأن انتشار أسلحة وعبوات ناسفة، إضافة إلى شبكة أنفاق متشعبة في المدينة، ما زاد من حدة القلق لدى المقاتلين.



وبحسب الموقع، فقد التقى المقاتلون بعد هذه الإحاطة بأخصائي نفسي عسكري لمعالجة المعلومات التي تلقوها قبل الدخول إلى القتال داخل غزة.



رام الله - دنيا الوطنقال ضباط في الجيش الإسرائيلي لموقع (واللا) إن طريقة عرض المعلومات الاستخبارية على المقاتلين قبل دخولهم مدينة غزة كانت مثيرة للقلق، وهو ما أدى إلى ارتباك في صفوف الجنود.