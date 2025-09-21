"هيئة الأسرى": ثلاثة أسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة في سجن "جلبوع"

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن عددا من الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة في سجن "جلبوع".وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسير بلال عثمان (48 عاما) من بلدة بيت ريما/ رام الله، يعاني من مرض الكلى المزمن، فهو لديه كلية واحدة بسبب إصابة قد تعرض له سنة 1994، ويشتكي من تخثر بالدم، ومن مرض النقرس، كذلك أصيب بمرض "السكابيوس"، ويعاني من حكة شديدة وبدأت الدمامل بالظهور، وترفض إدارة السجن إعطاءه العلاج اللازم.كما تعرض الأسير عثمان للحرق من قبل السجانين، حيث تم سكب الماء الساخن على يده اليسرى، كما يعاني من كسر بإصبعه البنصر باليد اليسرى، حيث قامت وحدة القمع التابعة للسجن باقتحام الغرفة، وضرب كل من فيها، وقاموا بضربه بالعصا الحديدية على ظهره، ورجليه، ويديه، ما أدى إلى كسر اصبعه، ولم يقدم له أي علاج.علما أن الأسير محكوم بالسجن لمدة 15 مؤبدا و35 سنة، وهو معتقل منذ عام 2002.فيما يعاني الأسير محمد ضراغمة (34 عاماً) من محافظة طوباس من مرض "السكابيوس"، ومن حكة شديدة، ويشتكي من وجود ديسكات بالظهر والرقبة، وقد خسر من وزنه ما يقارب 15 كيلوغراماً.ويشتكي الأسير محمد سرحان (25 عاما) من مخيم الفارعة والمحكوم بالسجن الإداري من مرض "السكابيوس"، ومن حكة شديدة وانتشار للدمامل في مناطق مختلفة من جسمه.