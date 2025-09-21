قناة (كان): قطر تواصل تصلّب مواقفها بشأن العودة للوساطة

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة كان الإسرائيلية إن قطر تواصل تصلب مواقفها بشأن العودة للوساطة في المفاوضات، وسط تعقيدات تشهدها الساحة الإقليمية.ونقلت القناة عن دبلوماسي عربي مطلع أن الوضع في قطر "صعب للغاية"، مشيراً إلى وجود غضب كبير في أروقة الحكم، خاصة بعد مقتل مواطن قطري في الهجوم الإسرائيلي.ويأتي ذلك، بعد أن استهدفت إسرائيل مقرا سكنيا لقادة بحركة (حماس) أسفر عن نجاتهم، ومقتل همام نجل القيادي البارز خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد، و3 مرافقين إضافة إلى عنصر أمني قطري.وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه "إرهاب دولة"، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي.وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.