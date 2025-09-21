شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,283

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,283
جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,283 شهيدا و166,575 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن 75 شهيدا و304 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من المفقودين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

فيما بلغ عدد ما وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و24 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,523 شهيدا وأكثر من 18,473 إصابة.

أخبار ذات صلة

قناة (كان): قطر تواصل تصلّب مواقفها بشأن العودة للوساطة

قناة (كان): قطر تواصل تصلّب مواقفها بشأن العودة للوساطة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,283

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,283

استعدادا لافتتاح حديقة استعمارية: الاحتلال يواصل اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس

استعدادا لافتتاح حديقة استعمارية: الاحتلال يواصل اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس

فلسطين وماليزيا توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وإعفاء منتجات فلسطينية من الجمارك

فلسطين وماليزيا توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وإعفاء منتجات فلسطينية من الجمارك

وزيرة الخارجية: غداً نشهد يوماً تاريخياً مع المزيد من الاعترافات بفلسطين والأولوية وقف الإبادة

وزيرة الخارجية: غداً نشهد يوماً تاريخياً مع المزيد من الاعترافات بفلسطين والأولوية وقف الإبادة

ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز أسرى من غزة في سجون الاحتلال

ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز أسرى من غزة في سجون الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من قطاع غزة واعتراض أحدهما

جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من قطاع غزة واعتراض أحدهما

بشكلٍ مفاجئ.. الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

بشكلٍ مفاجئ.. الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

استعدادا لافتتاح حديقة استعمارية: الاحتلال يواصل اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس

استعدادا لافتتاح حديقة استعمارية: الاحتلال يواصل اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس

فلسطين وماليزيا توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وإعفاء منتجات فلسطينية من الجمارك

فلسطين وماليزيا توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وإعفاء منتجات فلسطينية من الجمارك

بشكلٍ مفاجئ.. الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

بشكلٍ مفاجئ.. الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

الأرجنتين: التحالف التقدمي العالمي يعتمد بالإجماع قرارا حول وقف الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الأرجنتين: التحالف التقدمي العالمي يعتمد بالإجماع قرارا حول وقف الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزة

أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزة

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

&quot;الصحة&quot;: خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

"الصحة": خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

تشديدات عسكرية وإغلاق شامل في الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية

تشديدات عسكرية وإغلاق شامل في الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

مصر: قواتنا المتواجدة بسيناء لتأمين الحدود ضد المخاطر

مصر: قواتنا المتواجدة بسيناء لتأمين الحدود ضد المخاطر

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة