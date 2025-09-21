ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,283

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,283 شهيدا و166,575 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن 75 شهيدا و304 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت إلى أن عددا من المفقودين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.فيما بلغ عدد ما وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و24 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,523 شهيدا وأكثر من 18,473 إصابة.